Рада планирует ввести государственную службу по контракту

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагается внести изменения в законы о госслужбе и Кабмине

Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины" о перезагрузке власти №1066, который предусматривает внедрение государственной службы по контракту, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 273 парламентария.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти".

Проект был внесен в парламент 29 августа и определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

В пояснительной записке отмечается, что целью принятия проекта является упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также возможности введения контрактной государственной службы. Также предусматривается, что принятие законопроекта сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять данный законопроект за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко отмечал, что заработные платы госслужащих вырастут на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда.