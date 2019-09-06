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Зарплаты чиновников планируют поднять на 30%

Новости » Экономика    06.09.2019 - 13:53
Зарплаты чиновников планируют поднять на 30%
Фото: Константин Ващенко (РБК-Украина)

Концепция предусматривает увеличение должностного оклада

Заработные платы государственных служащих вырастут на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда. Об этом глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров.

"Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - сообщил Ващенко.

Кроме того, по его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат госслужащих, - ред.) будет процентов 30", - сообщил Ващенко.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 года составила 10971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

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