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В Україні збільшилася кількість смертей від COVID-19

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 09:31
В Україні збільшилася кількість смертей від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу померло 5 пацієнтів з коронавірусом

В україні за останню добу від коронавіруса COVID-19 померли 5 осіб. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я в Facebook.

За останніми даними МОЗ, станом на 9 ранку 14 квітня від COVID-19 в Україні померли 98 осіб.

"В Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків", - повідомили в МОЗ.

Зазначимо, станом на ранок 13 квітня в Україні було підтверджено 93 летальних випадки від COVID-19.

Нагадаємо, в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні Житомирської області знаходиться 7-місячна дитина, який хворий коронавірусом. Дитина перебуває в лікарні з мамою у якій, як і в решті сім'ї, було виявлено захворювання.

Додамо, що у Чернівецькій області коронавірусом COVID-19 захворіли 546 осіб. За останню добу підтвердили 84 нових випадки інфікування.

Також РБК-Україна писало, що в Моз побоюються, що масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи, які були досягнуті в стримуванні епідемії COVID-19 завдяки карантину.

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