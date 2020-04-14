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В Минздраве опасаются вспышки COVID-19 после празднования Пасхи

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 02:00
В Минздраве опасаются вспышки COVID-19 после празднования Пасхи
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина

Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину. Об этом в эфире программы "Свобода слова " на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корерспондент РБК-Украина.

По его словам, Минздрав общался с Советом церквей, со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.

"Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", - сказал Ляшко.

"Маркерная точка - это 24 апреля, дата, которая нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника" - добавил он.

Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.

Также РБК-Украина писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны.

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