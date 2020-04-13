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В Украине выросло количество летальных случаев от коронавируса

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 09:48
В Украине выросло количество летальных случаев от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

​​​​​​​Всего от COVID-19 в Украине скончались 93 человека

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, на утро 13 апреля, количество летальных случаев от COVID-19 в Украине увеличилось до 93. Вчера сообщалось о 83 смертях от инфекции.

Отметим, по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились 3102 коронавирусом людей. В Украине за сутки заразились 325 людей.

Также сообщалось, что в Запорожской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области зафиксировали 85 случаев COVID019.

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Трое новых инфицированных контактировали с больными коронавирусом.

Кроме этого, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. В ВОЗ отметили, что использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.

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