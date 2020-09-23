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В Украине усилят ответственность за нарушение пожарных норм

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров подготовил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. Документом предлагают увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен.

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Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, недопустимо, когда за пожары, которые наносят убытки в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.

"Путем установления штрафов, мы предлагаем изменить эту ситуацию. Их (штрафы - ред.) необходимо увеличить в разы: мы предлагаем от 510 до 10 000 гривен", - сказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.

Также сообщалось, что в конце июля правительство предложило парламенту наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами.

Напомним, в конце мая Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах, который должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

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