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В Україні посилять відповідальність за порушення пожежних норм

Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів підготував законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм. Документом пропонують збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень.

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Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, неприпустимо, коли через пожежі, які завдають збитки в сотні мільйонів гривень і ставлять під загрозу життя людей, передбачені штрафи у кілька сотень гривень.

"Шляхом встановлення штрафів, ми пропонуємо змінити цю ситуацію. Їх (штрафи - ред.) необхідно збільшити в рази: ми пропонуємо від 510 до 10 000 гривень", - сказав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів.

Також повідомлялося, що в кінці липня уряд запропонував парламенту карати за перешкоду перевірок пожежної безпеки суттєвими штрафами.

Нагадаємо, в кінці травня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів з урегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах, який повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.

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