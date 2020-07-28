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Кабмин хочет наказывать за препятствие проверкам пожбезопасности: размеры штрафов

Украина, Вторник 28 июля 2020 13:13
Кабмин хочет наказывать за препятствие проверкам пожбезопасности: размеры штрафов
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Максимальный штраф составит 51 тысячу гривен

Кабинет министров предлагает Верховной раде наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами. Соответствующий законопроект №3931 зарегистрирован в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, закон предлагает новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

За препятствование может грозить штраф в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а за повторное совершение правонарушения в течение года - от двух тысяч до трех тысяч таких минимумов (34-51 тысяча гривен).

Кроме того, в соответствии с документом, полицейские и должностные лица органа госнадзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18514 Кодекса.

Кабмин обращает внимание, что правонарушители могут не давать оформить протокол. В связи с этим сотрудникам полиции хотят разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил почти 55 млн гривен на ликвидацию последствий масштабных пожаров в Луганской области.

Как писало РБК-Украина, в конце мая в Кабмине утвердили проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров.

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