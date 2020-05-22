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В Кабмине утвердили проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров

Новости » Политика     22.05.2020 - 21:59
В Кабмине утвердили проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)

Одной из составляющих плана является информационная работа с населением

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах. План должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Заместитель главы Минэкоэнерго Ирина Ставчук заявила, что проблема пожаров возникает каждой весной и осенью в результате выжигания растительных остатков.

"В этом году масштабы пожаров в результате несанкционированного и неконтролируемого выжигания растительности приобрели особо крупные размеры. Следует лишь упомянуть пожары в Чернобыльской зоне, на преодоление которых были направлены значительные силы", - напомнила она.

Отмечается, что одной из составляющих плана является информационная работа с населением.

Напомним, в этом году в Украине произошел ряд масштабных лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Все очаги пожара в Чернобыльском лесу были ликвидированы только в середине мая.

Из-за увеличения количества лесных пожаров Рада приняла закон об усилении ответственности за сжигание травы, предусматривающий повышение размера штрафа в 18 раз.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныпожар
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