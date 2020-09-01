В Украине планируют наказывать за выжигание травы и поджоги лесов: размеры штрафов

Фото: выжигание травы (mynizhyn.com)

В Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3526.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 328 нардепов.

Документ призван усилить защиту лесов, способствовать предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повысить эффективность управления и контроля в этой сфере.

В законе прописано усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.

Размеры штрафов

Уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, вокруг водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений предлагают наказывать штрафом в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов для граждан, а для должностных лиц - от 900 до 1260 таких минимумов.

Те же нарушения, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, хотят наказывать штрафом от 360 до 720 таких минимумов для граждан, а для должностных лиц размер взыскания составит от 1260 до 1800 этих минимумов.

Отдельно в законе прописана ответственность за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

Это нарушение влечет наложение штрафа на граждан от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов, а на должностных лиц - от 900 до 1260 таких минимумов.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, будут наказывать штрафом от 360 до 720 необлагаемых минимумов для граждан и от 1260 до 1800 таких минимумов для должностных лиц.

За выжигание торфяников, в том числе осушенных, торфяников в составе водно-болотных угодий международного значения хотят штрафовать граждан на сумму от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц - на сумму от 900 до 1260 необлагаемых минимумов.

При этом за те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, гражданам грозит штраф от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов, а должностным лицам - от 1260 до 1800 таких минимумов.

В законе, кроме того, хотят установить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. За эти нарушения хотят штрафовать граждан на сумму от 340 до 600 необлагаемых минимумов, а должностных лиц - на сумму от 1000 до 1400 минимумов.

Напомним, в конце июля Кабинет министров предложил ВР наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами в законопроекте №3931.

Как писало РБК-Украина, в конце мая Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах, который должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.