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В Украине усилят ответственность за нарушение пожарных норм

Киев, Среда 23 сентября 2020 14:38
В Украине усилят ответственность за нарушение пожарных норм
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров подготовил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. Документом предлагают увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, недопустимо, когда за пожары, которые наносят убытки в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.

"Путем установления штрафов, мы предлагаем изменить эту ситуацию. Их (штрафы - ред.) необходимо увеличить в разы: мы предлагаем от 510 до 10 000 гривен", - сказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.

Также сообщалось, что в конце июля правительство предложило парламенту наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами.

Напомним, в конце мая Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах, который должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров Украиныпожарответственность
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