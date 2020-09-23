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В Україні посилять відповідальність за порушення пожежних норм

Київ, Середа 23 вересня 2020 14:38
В Україні посилять відповідальність за порушення пожежних норм
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабінет міністрів підготував законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм. Документом пропонують збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, неприпустимо, коли через пожежі, які завдають збитки в сотні мільйонів гривень і ставлять під загрозу життя людей, передбачені штрафи у кілька сотень гривень.

"Шляхом встановлення штрафів, ми пропонуємо змінити цю ситуацію. Їх (штрафи - ред.) необхідно збільшити в рази: ми пропонуємо від 510 до 10 000 гривень", - сказав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів.

Також повідомлялося, що в кінці липня уряд запропонував парламенту карати за перешкоду перевірок пожежної безпеки суттєвими штрафами.

Нагадаємо, в кінці травня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів з урегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах, який повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.

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