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В Украине уровень летальности от коронавируса составляет 2,7%

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 14:37
В Украине уровень летальности от коронавируса составляет 2,7%
Иллюстративное фото (УНИАН)

Уровень летальности в стране невысокий

В Украине уровень летальности от коронавируса остается невысоким - 2,7%. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе совещания президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что среди лидеров по новым выявленным случаям инфицирования остаются Черновицкая область и город Киев. За прошедшие сутки в целом в Украине количество тех, кто выздоровел, превысило количество лабораторно подтвержденных новых случаев болезни. А уровень летальности остается невысоким - 2,7%.

РБК-Украина писало, что в стране выросло число зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая.

Напомним, в Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе сложная. Сейчас в городе свободно только 10 коек-мест.

Также Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса за прошедшие сутки заразились еще 52 человека.

Кроме того, главный санврач прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом. Следующий просмотр карантина состоится 22 мая и 1 июня.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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