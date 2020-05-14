Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки выздоровели 427 человек

В Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он заявил, за минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

"Сегодня у нас рекордное количество выздоровевших - 427. Впервые за весь ход коронавируса в Украине количество лиц, которое выздоровело превысило количество лиц, которое заболело", - заявил Степанов.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль Украины заявил, что второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Кроме того, главный санврач прогнозировал, что масочный режим в Украине может завершиться до конца этого лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19. По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Министерством здравоохранения Украины.