ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От коронавируса в Украине умерли еще 17 человек

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 09:04
От коронавируса в Украине умерли еще 17 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами COVID-19 в стране стали более 450 пациентов

В Украине за сутки зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Таким образом, от начала пандемии в Украине от коронавируса уже умерли 456 человек. При этом за прошлые сутки вновь увеличилась динамика смертности от COVID-19, днем ранее было зафиксировано 14 летальных случаев.

Отметим, в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 14 мая в мире коронавирус диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. При этом COVID-19 был зафиксирован в 212 странах мира. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США, где заболели уже более 1,4 млн человек.

Кроме этого в Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год.

Теги Новости Украины УкраинавирусКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь