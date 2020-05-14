От коронавируса в Украине умерли еще 17 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами COVID-19 в стране стали более 450 пациентов

В Украине за сутки зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Таким образом, от начала пандемии в Украине от коронавируса уже умерли 456 человек. При этом за прошлые сутки вновь увеличилась динамика смертности от COVID-19, днем ранее было зафиксировано 14 летальных случаев.

Отметим, в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 14 мая в мире коронавирус диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. При этом COVID-19 был зафиксирован в 212 странах мира. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США, где заболели уже более 1,4 млн человек.

Кроме этого в Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса угрожает недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год.