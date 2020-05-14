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В Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом: ситуация в городе тяжелая

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 14:23
В Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом: ситуация в городе тяжелая
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Черновцах уже около тысячи инфицированных

В Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе тяжелая. Об этом заявил мэр Алексей Каспрук в эфире телеканала Украина 24.

Каспрук заявил, что в городе уже около тысячи инфицированных.

"Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями", - сказал Каспрук.

Сейчас в городе свободно только 10 коек-мест.

Напомним, в Черновицкой области 13 мая обнаружили 72 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области 2516 зараженных.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что комиссия Минздрава проведет расследование относительно причин высокого количества больных коронавирусом в Черновицкой области.

Отметим, адаптивный карантин ввели в Черновицкой области. В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КоронавирусЧерновцы
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