В Киеве зафиксировали более 2000 случаев коронавируса

За прошедшие сутки заразились более 50 человек
В Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
Кроме того, за минувшие сутки умерли еще два человека.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 52 человека", - заявил он.
Заболели:
Напомним, в Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. За минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.
Также в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 13 мая, подтвердили восемь новых случаев коронавируса.
Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирус в мире диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197, а также случаев заражения. Еще 310 259 человек там выздоровели
Автор: Анастасия Рокитна