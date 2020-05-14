ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве зафиксировали более 2000 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 12:05
В Киеве зафиксировали более 2000 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (УНИАН)

За прошедшие сутки заразились более 50 человек

В Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще два человека.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 52 человека", - заявил он.

Заболели:

  • 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года,
  • 15 мужчин от 23 до 80 лет,
  • 4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

Напомним, в Украине впервые выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. За минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

Также в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 13 мая, подтвердили восемь новых случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 14 мая коронавирус в мире диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека скончались. В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 - 85 197, а также случаев заражения. Еще 310 259 человек там выздоровели

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь