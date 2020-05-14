В Україні рівень летальності від коронавірусу становить 2,7%

Іллюстративне фото (УНІАН)

Рівень летальності в країні невисокий

В Україні рівень летальності від коронавірусу залишається невисоким - 2,7%. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ході наради президенту Володимиру Зеленському повідомили, що серед лідерів за новими виявленими випадками інфікування залишаються Чернівецька область та місто Київ. За минулу добу загалом в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила кількість лабораторно підтверджених нових випадків хвороби. А рівень летальності залишається невисоким - 2,7%.

РБК-Україна писало, що в країні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 осіб. За добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19, що на 20 більше, ніж за 12 травня.

Нагадаємо, у Чернівцях лікарні заповнені хворими коронавірусом, ситуація в місті складна. Зараз в місті вільно тільки 10 ліжок-місць.

Також у Києві зафіксували 2012 випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 52 людини.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом. Наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня та 1 червня.

Автор: Анастасия Рокитна