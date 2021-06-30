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В Украине упростили присоединение к газовым сетям

Автор: Юлия Струк

Верховная рада упростила присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №4578-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 261 нардеп.

Закон регламентирует ответственность за безосновательный отказ в предоставлении услуги по присоединению или оставление заявления без движения.

Юридическим лицам разрешили выбирать субъект хозяйствования, который будет обустраивать узел учета газа, а при установке счетчика не на границе балансовой принадлежности уже не понадобится согласие оператора.

Подчеркнем, для бытовых потребителей оставят действующее регулирование, ведь средства за обслуживание счетчика заложены в тариф.

Напомним, ранее комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту одобрить этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в конце мая Рада приняла за основу законопроект №4578-1.

Отметим также, в конце апреля Кабинет министров продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая.

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рынок газагазВерховная рада