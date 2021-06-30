В Украине упростили присоединение к газовым сетям

"За" проголосовал 261 нардеп.

Закон регламентирует ответственность за безосновательный отказ в предоставлении услуги по присоединению или оставление заявления без движения.

Юридическим лицам разрешили выбирать субъект хозяйствования, который будет обустраивать узел учета газа, а при установке счетчика не на границе балансовой принадлежности уже не понадобится согласие оператора.

Подчеркнем, для бытовых потребителей оставят действующее регулирование, ведь средства за обслуживание счетчика заложены в тариф.