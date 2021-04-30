Режим ПСО на рынке газа продлили на 20 дней
Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (mpe.kmu.gov.ua)
Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года.
Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Как раз в последний день моей работы в украинском правительстве было взвешенное решение продлить специальных обязательств, режим государственного регулирования", - сказал он.