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Режим ПСО на рынке газа продлили на 20 дней

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 11:44
Режим ПСО на рынке газа продлили на 20 дней Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года.

Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Как раз в последний день моей работы в украинском правительстве было взвешенное решение продлить специальных обязательств, режим государственного регулирования", - сказал он.

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