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Присоединение к газовым сетям могут упростить: Раде рекомендуют окончательно принять закон

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Украина, Вторник 22 июня 2021 14:03
Присоединение к газовым сетям могут упростить: Раде рекомендуют окончательно принять закон Фото: Раде рекомендуют упростить присоединение к газовым сетям (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной раде упростить присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе. Это предусматривает соответствующий законопроект №4578-1.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

По словам главы комитета Андрея Геруса, ко второму чтению в закон поступило более 160 поправок.

"Принятие закона позволит повысить эффективность использования газовой инфраструктуры; упростить процедуру присоединения к газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий", - указано в сообщении.

В комитете подчеркнули, что наработаны наиболее компромиссные варианты учета поправок, в результате чего законопроект поддержали все участники рынка.

Документ регламентирует ответственность за безосновательный отказ в предоставлении услуги по присоединению или оставление заявления без движения, юридическим лицам разрешили выбирать субъекта хозяйствования, который будет осуществлять обустройство узла учета газа, а при установке счетчика не на границе балансовой принадлежности уже не понадобится согласие оператора.

Отмечается, что для бытовых потребителей оставят действующее регулирование, ведь средства за обслуживание счетчика заложены в тариф.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом как закон законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая Рада приняла за основу законопроект №4578-1.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Кабинет министров продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая.

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