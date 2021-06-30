В Україні спростили приєднання до газових мереж

"За" проголосував 261 нардеп.

Закон регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху.

Юридичним особам дозволили вибирати суб'єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу, а при установці лічильника не на межі балансової належності уже не знадобиться згода оператора.

Підкреслимо, для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладені в тариф.