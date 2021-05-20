ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада планирует изменить закон о рынке природного газа: что предлагает документ

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 17:22
Рада планирует изменить закон о рынке природного газа: что предлагает документ Фото: Рада хочет упростить процедуры присоединения к газовым сетям (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет изменить закон о рынке природного газа. Народные депутаты поддержали за основу законопроект №4578-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон должен упростить процедуры присоединения к газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

В документе отменяется законодательно установленное обязательное разделение присоединения на типы, меняются подходы по определению платы за присоединение.

Также нормируются сроки выполнения мероприятий по присоединению, предусматривается защита заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, планируется ввести инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.

Напомним, в январе-апреле 2021 года транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составил 14,1 млрд куб. м. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Энергетика Верховная Рада природный газ
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют