Рада планирует изменить закон о рынке природного газа: что предлагает документ

Верховная рада хочет изменить закон о рынке природного газа . Народные депутаты поддержали за основу законопроект №4578-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон должен упростить процедуры присоединения к газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

В документе отменяется законодательно установленное обязательное разделение присоединения на типы, меняются подходы по определению платы за присоединение.

Также нормируются сроки выполнения мероприятий по присоединению, предусматривается защита заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, планируется ввести инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи.