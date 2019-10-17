В Украине удерживается теплая погода

Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман
Завтра, 18 октября, погода в Украине будет облачной и без осадкой, также ожидается туман, температура воздуха +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.
Как сообщают синоптики, 18 октября в Украине будет облачно и без осадков. Ночью и утром в большинстве областей ожидается туман.
Ветер переменных направлений, 3-5 м / с.
Температура воздуха ночью составит +4 +9, на крайнем юге страны до +12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +17 +22 градусов.
Также синоптик Наталья Диденко предупреждала о туманах в Украине. При этом она отметила, что завтра будет однин из самых теплых дней в Европе. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. При этом дожди не ожидаются.
Ранее РБК-Украина сообщало, что завтра практически по всей территории страны будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отметим, что "бабье лето" задержится в Украине до конца следующих выходных - 25-27 октября.