В Україні утримується тепла погода

Завтра, 18 жовтня, погода в Україні буде хмарною і без осадкою, також очікується туман, температура повітря +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 18 жовтня в Україні буде хмарно та без опадів. Вночі та вранці у більшості областей очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, на крайньому півдні країни до +12 градусів. Вдень температура повітря прогріється до +17 +22 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що вночі й вранці 18 жовтня в більшості областей України очікується туман. Відзначається, що видимість складатиме 200-500 м.

Також синоптик Наталя Діденко попереджала про туманах в Україні. При цьому вона зазначила, що завтра буде однин із самих теплих днів в Європі. Температура повітря прогріється до +24 градусів. При цьому дощі не очікуються.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що завтра практично по всій території країни буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Відзначимо, що "бабине літо затримається в Україні до кінця наступних вихідних - 25-27 жовтня.