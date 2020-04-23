В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 80 человек

За сутки в Украине от коронавирусной инфекции выздоровели 80 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Максим Степанов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Украине за последние сутки.

"Было госпитализировано 182 человека. Зафиксировано 13 летальных случаев. Хорошая новость, что 80 пациентов выздоровели", - сказал министр.

Напомним, причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и непосредственно на Пасху. Так, за минувшие сутки заболело 578 человек.

Кроме того, на заседании Кабмина сообщили продолжение карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца.

РБК-Украина ранее сообщало, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 13 украинцев. По состоянию на утро 23 апреля, общее количество погибших в результате COVID-19 достигло 187. Вчера сообщалось о 174 жертвах инфекции.

Отметим, что Кабмин принимает решение о сроках действия карантина, основываясь на данных расчетов.