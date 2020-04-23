В Україні за добу від коронавірусу одужали 80 осіб

За добу в Україні від коронавірусної інфекції одужали 80 людей. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Максим Степанов прокоментував ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в Україні за останню добу.

"Було госпіталізовано 182 особи. Зафіксовано 13 летальних випадків. Хороша новина, що 80 пацієнтів одужали", - сказав міністр.

Нагадаємо, причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень. Так, за минулу добу захворіло 578 осіб.

Крім того, на засіданні Кабміну повідомили про продовження карантину в Україні до 11 травня через очікуваний сплеск захворюваності на початку місяця.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 13 українців. Станом на ранок 23 квітня, загальна кількість загиблих внаслідок COVID-19 досягла 187. Вчора повідомлялося про 174 жертви інфекції.

Зазначимо, що Кабмін приймає рішення про терміни дії карантину, грунтуючись на даних розрахунків.