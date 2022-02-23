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Центр противодействия дезинформации сообщает об угрозе военных провокаций из Беларуси

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Украина , Среда 23 февраля 2022 17:54
Центр противодействия дезинформации сообщает об угрозе военных провокаций из Беларуси Фото: в Украине существует угроза военных провокаций со стороны Беларуси (Википедия)
Автор: Каролина Гайдук

Центр противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО, сообщает об угрозе военных провокаций из Беларуси. В приграничном регионе распространяют видео транспортировки бомбардировщика Су-24.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Центра.

"Команда Центра зафиксировала распространение видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Беларуси (граничит с Волынской областью)....Самолеты Су-24 находятся на вооружении Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по визуальной оценке самолет является полностью непригодным для полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси.

"Подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины", - отметили в центре.

Отметим, что начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич назвал условие для вывода российских войск из страны. Для этого, по его словам, нужна некая "объективная необходимость".

Напомним, в Украине прогнозировали оставление российских войск на территории Беларуси после завершения совместных учений.

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