ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Мы это прогнозировали": Резников об оставлении войск РФ в Беларуси после окончания учений

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 февраля 2022 09:54
"Мы это прогнозировали": Резников об оставлении войск РФ в Беларуси после окончания учений Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны отреагировали на уход русских войск на территории Беларуси после завершения совместных учений. В ведомстве назвали это развитие событий прогнозируемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова во время трансляции Оперативного пресс-центра.

"Мы прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после их учений, потому что их везли с самого Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращаться назад", - сказал Резников.

По его словам, также "не стали сюрпризом "внезапные" учения в Приднестровье".

"Нами уже приняты соответствующие меры реагирования", - отметил Резников.

Глава Минобороны также рассказал, что РФ под предлогом "учений" наращивает количество военных кораблей в Азовском море.

"Сейчас под предлогом участия "учений" к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых катеров, а также кораблей других классов, в том числе один ракетный катер", - добавил министр.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Алексей Резников Вторжение России в Украину
NEWS
Под обстрелом оккупантов. Как прошли выходные на Донбассе: что нужно знать
Под обстрелом оккупантов. Как прошли выходные на Донбассе: что нужно знать
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц