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Беларусь назвала условие для вывода войск России из страны

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Минск, Понедельник 21 февраля 2022 11:44
Беларусь назвала условие для вывода войск России из страны Фото: Беларусь назвала условие для вывода войск России (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич назвал условие для вывода российских войск из страны. Для этого, по его словам, нужна какая-то "объективная необходимость".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, российские воинские подразделения, "которые прибыли на учения", вернутся в пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость".

Гулевич заявил, что президенты двух стран Лукашенко и Путин решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - заявил он.

Напомним, в Украине прогнозировали оставление российских войск на территории Беларуси после завершения совместных учений.

Отметим, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские обучение"Союзная решимость-2022", часть из них проходит вблизи украинских границ. Сообщалось, что они должны были продлиться до 20 февраля.

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