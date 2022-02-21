Беларусь назвала условие для вывода войск России из страны

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич назвал условие для вывода российских войск из страны. Для этого, по его словам, нужна какая-то "объективная необходимость".

По его словам, российские воинские подразделения, "которые прибыли на учения", вернутся в пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость".

Гулевич заявил, что президенты двух стран Лукашенко и Путин решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - заявил он.