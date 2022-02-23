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Центр протидії дезінформації повідомляє про загрозу військових провокацій з Білорусі

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Україна , Середа 23 лютого 2022 17:54
Центр протидії дезінформації повідомляє про загрозу військових провокацій з Білорусі Фото: в Україні існує загроза військових провокацій з боку Білорусі (Вікіпедія)
Автор: Кароліна Гайдук

Центр протидії дезінформації, що функціонує при РНБО, повідомляє про загрозу військових провокацій з Білорусі. У прикордонному регіоні поширюють відео транспортування бомбардувальника Су-24.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на сайт Центру.

"Команда Центру зафіксувала поширення відеозапису транспортування бомбардувальника Су-24 в прикордонному з Україною Іванівському районі Білорусі (межує з Волинською областю)....Літаки Су-24 перебувають на озброєнні України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за візуальною оцінкою літак є повністю непридатним для польотів, що робить його ідеальним "реквізитом" для постановочних відео зі знешкодження українського бойового літака, що порушив повітряний простір Білорусі.

"Подібне провокаційне відео може стати початком активної фази реалізації планів Білорусі з виправдання військової агресії щодо України", - зазначили у Центрі.

Відзначимо, що начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич назвав умову для виведення російських військ з країни. Для цього, за його словами, потрібна якась "об'єктивна необхідність".

Нагадаємо, в Україні прогнозували залишення російських військ на території Білорусі після завершення спільних навчань.

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