ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине создают штаб для восстановления критической инфраструктуры

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 17:57
В Украине создают штаб для восстановления критической инфраструктуры Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине создадут координационный штаб в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, который будет заниматься оперативной ликвидацией последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр провел совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и "Нафтогазом".

"Вчерашние варварские обстрелы России по критической инфраструктуре в очередной раз доказали, что нам противостоят террористы. Для улучшения реагирования на экстренные ситуации поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" образовать координационный штаб в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - написал Шмыгаль.

В задачу штаба войдет оперативная ликвидация последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

По словам премьер-министра, Украина должна быть готова к любым сценариям.

Шмыгаль также отметил, что необходимо выделение дополнительных финансовых средств на восстановление поврежденных объектов и помощь деокупованим территориям. Поэтому он поручил Минрегиону, Минфину и Харьковской ОВА подготовить к ближайшему заседанию Кабмина вопрос о выделении из резервного фонда бюджета 400 млн гривен.

Напомним, вечером 11 сентября в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом из-за ударов оккупантов по объектам инфраструктуры.

Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она была частично выведена из строя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян