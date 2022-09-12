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В Україні створюють штаб для відновлення критичної інфраструктури

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Понеділок 12 вересня 2022 17:57
В Україні створюють штаб для відновлення критичної інфраструктури Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні створять координаційний штаб у межах Державної комісії ТЕБ та НС, який займатиметься оперативною ліквідацією наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Прем'єр-міністр провів нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та "Нафтогазом".

"Учорашні варварські обстріли Росії по критичній інфраструктурі вкотре довели, що нам протистоять терористи. Задля покращення реагування на екстренні ситуації доручив міністру енергетики, міністру розвитку громад та територій спільно з "Нафтогазом" та "Укренерго" утворити координаційний штаб у межах Державної комісії ТЕБ та НС", - написав Шмигаль.

У завдання штабу увійде оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.

За словами прем'єр-міністра, Україна має бути готова до будь-яких сценаріїв.

Шмигаль також зазначив, що необхідне виділення додаткових фінансових коштів на відновлення пошкоджених об'єктів і допомогу деокупованим територіям. Тому він доручив Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання Кабміну питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн гривень.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом через удари окупантів по об'єктам інфраструктури.

Росіяни завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона була частково виведена з ладу.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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