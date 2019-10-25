ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 09:37
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Иллюстративное фото (pixabey.com)

Пожарная опасность наблюдается практически во всех регионах страны

В пятницу, 25 октября, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня в Украине погода будет без осадков. Ночью и в первой половине дня ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Температура воздуха ночью составит +4 +9, а днем ​+​13 +18 градусов.

Кроме того, в первой половине дня ожидается І уровень опасности (желтый) из-за тумана. Видимость будет составлять 200-500 метров. Из-за этого объявили штормовое предупреждение. Специалисты порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров на дороге.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в период с 28 по 29 октября ожидается улучшение синоптической ситуации в Украине. Ранее прогнозировалось, что с этого периода наступит существенное похолодание.

Также напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине еще будет тепло, днем +14+19 градусов, а ночью +5+11 градусов. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными.

Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях в Украине В Украине завтра потеплеет до +22
Новости Украины пожарная опасностьПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь