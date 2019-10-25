В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

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Пожарная опасность наблюдается практически во всех регионах страны

В пятницу, 25 октября, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня в Украине погода будет без осадков. Ночью и в первой половине дня ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Температура воздуха ночью составит +4 +9, а днем ​+​13 +18 градусов.

Кроме того, в первой половине дня ожидается І уровень опасности (желтый) из-за тумана. Видимость будет составлять 200-500 метров. Из-за этого объявили штормовое предупреждение. Специалисты порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров на дороге.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в период с 28 по 29 октября ожидается улучшение синоптической ситуации в Украине. Ранее прогнозировалось, что с этого периода наступит существенное похолодание.

Также напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине еще будет тепло, днем +14+19 градусов, а ночью +5+11 градусов. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными.