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В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 09:37
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Пожежна небезпека спостерігається практично у всіх регіонах країни

У п'ятницю, 25 жовтня, в Україні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде без опадів. Вночі та в першій половині дня очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів. Температура повітря вночі становитиме +4 +9, вдень +13 +18 градусів.

Крім того, у першій половині дня очікується І рівень небезпеки (жовтий) через туман. Видимість складатиме 200-500 метрів. Через це оголосили штормове попередження. Фахівці порекомендували автомобілістам знизити швидкість руху, дотримуватися безпечної дистанції і уникати різких маневрів на дорозі.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в період з 28 по 29 жовтня очікується поліпшення синоптичної ситуації в Україні. Раніше прогнозувалося, що з цього періоду настане суттєве похолодання.

Також нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні ще буде тепло, вдень +14+19 градусів, а вночі +5+11 градусів. Найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними.

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