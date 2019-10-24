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Синоптики прогнозируют улучшения синоптической ситуации в Украине

Новости » Общество    24.10.2019 - 12:35
Синоптики прогнозируют улучшения синоптической ситуации в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В период с 28 по 29 октября ожидается улучшение синоптической ситуации

В период с 28 по 29 октября ожидается улучшение синоптической ситуации в Украине. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook.

Чечеткин отмечает, что такой прогноз дает Украинский Гидрометцентр.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине еще будет тепло, днем +14+19 градусов, а ночью +5+11 градусов. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными. В Киеве завтра дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер.

РБК-Украина писало, что ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится ориентировочно на следующей неделе. В КГГА объяснили, что густой туман в Киеве вызвала температурная инверсия.

В Укргидрометцентре сообщали, что средняя температура зимой 2019-2020 годов в Украине ожидается в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса. Мировые и европейские климатические центры прогнозируют более теплую зиму в Украине.

Кроме того, добавим, что сегодня и завтра в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Новости Украины Гидрометцентр
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