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Синоптик сообщила о последних теплых выходных осени

Новости » Общество    24.10.2019 - 10:33
Синоптик сообщила о последних теплых выходных осени
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине еще будет тепло

Погода в Украине 25 октября ухудшится, температура воздуха днем +14+19 градусов, ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как отмечается, завтра в большинстве областей - без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью +5+11 градусов, завтра днем +14+19 градусов, на западе +16+22 градуса.

В Киеве завтра дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15+17 градусов.

Синоптик сообщила о последних теплых выходных осениФото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

"До конца недели погода существенно не изменится. Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте эти знания для практического наслаждения и пользы", - написала она.

Напомним, с конца октября в Украине существенно похолодает, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

РБК-Украина писало, что ситуация с загрязнением воздуха в Киеве улучшится ориентировочно на следующей неделе. В КГГА объяснили, что густой туман в Киеве вызвала температурная инверсия.

В Управлении экологии и природных ресурсов КГГА пояснили, что длительное время в столице преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль.

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