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В Украине завтра потеплеет до +22

Новости » Общество    24.10.2019 - 17:19
В Украине завтра потеплеет до +22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью и в первой половине дня ожидается туман

В пятницу, 25 октября, погода в Украине будет без осадков, также ожидается туман, температура +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 25 октября в Украине без осадков. Ночью и в первой половине дня ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.

Ветер южный, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, а днем ​+​13 +18 градусов. На крайнем западе страны столбики термометров поднимутся до +17 +22 градусов.

В Украине завтра потеплеет до +22Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в ближайшие выходные будут последние теплые дни. По ее словам, до конца недели осадки маловероятны.

Кроме того, 24 и 25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, что из-за сильного тумана и низкой видимости несколько украинских аэропортов задерживают рейсы. В частности, задержки наблюдаются в аэропортах "Киев", "Харьков", "Николаев", "Львов".

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