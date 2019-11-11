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В Украине снижается уровень заболеваемости корью

Новости » Общество     11.11.2019 - 17:03
В Украине снижается уровень заболеваемости корью
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В Украине за неделю корью заболели 65 человек

В течение прошлой недели корью в Украине заболели 65 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, с 31 октября по 6 ноября в Украине корью заболели 65 человек, а именно 16 взрослых и 49 детей. В течение недели больше новых случаев кори зарегистрировано в Закарпатской, Черновицкой, Днепропетровской и Одесской областях.

"С лета 2017 корью заболели более 115 000 человек, 41 из которых умерли", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори среди студентов. С 25 октября в университете зафиксировали восемь случаев заболевания корью.

Кроме того, в Киеве наблюдалась масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За полгода 2019 года в столице корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.

Также Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца текущего года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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