В Черновицком университете произошла вспышка кори

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В университете развернут временные пункты для обеспечения студентов прививками

В Черновицком национальном университете имени Федьковича произошла вспышка кори среди студентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения.

Отмечается, что с 25 сентября в университете зафиксировано 8 случаев заболевания корью. Из-за этого была создана группа для реагирования и предотвращения распространения этой болезни.

"Специалисты должны не только оперативно сообщать медикам в случае появления новых случаев заболевания корью в их вузах, но и осуществить сбор информации о вакцинальном статусе всех студентов", - говорится в сообщении.

Департамент здравоохранения после этого должен доставить вакцины против кори для студентов, которые желают получить защиту или не имеющих сведений о вакцинации. Также в университете развернут временные пункты для обеспечения студентов прививками.

Напомним, с начала 2019 года года корью в Украине заболели более 58 тысяч человек. Среди них 27 тыс. 493 взрослых и 30 тыс. 558 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве наблюдается масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За полгода 2019 года в столице корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.