В Україні знижується рівень захворюваності на кір

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

В Україні за тиждень на кір захворіли 65 осіб

Протягом минулого тижня на кір в Україні захворіли 65 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, з 31 жовтня по 6 листопада в Україні на кір захворіло 65 осіб, а саме 16 дорослих та дітей 49. Протягом тижня більше нових випадків кору зареєстровано у Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

"З літа 2017 на кір захворіли понад 115 000 чоловік, 41 з яких померли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся спалах кору серед студентів. З 25 жовтня в університеті зафіксували вісім випадків захворювання на кір.

Крім того, у Києві спостерігалася масштабний спалах кору за всі роки незалежності України. За півроку 2019 року в столиці кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці поточного року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.