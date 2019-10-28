В Украине снижается уровень заболеваемости корью

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За неделю в Украине корью заболели 45 человек

С начала 2019 года корью в Украине заболели более 58 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 42-й недели текущего года (с 17 по 24 октября) корью заболели 45 человек - 18 взрослых и 27 детей. В частности, больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях.

Напомним, в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори среди студентов. С 25 октября в университете зафиксировано 8 случаев заболевания корью.

Кроме того, в Киеве наблюдается масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За полгода 2019 года в столице корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.

Также Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца текущего года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.