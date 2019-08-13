В Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за годы независимости Украины

Фото: корь (facebook.com WHO)

За 2019 год в столице на корь заболели 5 тыс. человек

В Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, за 6 месяцев нынешнего года в Киеве корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.

"За 6 месяцев 2019 году в г. Киеве корью заболело более 5000 человек, из которых почти 3000 - взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течение болезни. В этом году от кори умерло 2 взрослых, не были привиты и обратились к врачам слишком поздно", - говорится в сообщении.

По словам директора Департамента охраны здоровья города Киева Валентины Гинзбург, такая вспышка кори является реальной угрозой, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике.

"Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - отметила она.

Директор Департамента отметила, что ситуация, в которой оказалась столица и в целом Украина - результат потери коллективного иммунитета.

"В 2015 году в Киеве корью болело 5 человек. 2016 - 3! В 2017 - 87. А за полгода 2019 - более 5 тысяч"- заявила Гинзбург.

Она сообщила, что, по анализу специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получили достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости других опасных для взрослых и детей болезней, например - дифтерии", - предупредила директор Департамента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве здравоохранения Украины предупредили о росте заболеваемостью корью с начала нового учебного года.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Добавим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.