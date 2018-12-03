В Украине сформировали санкционный список из-за агрессии России в Керченском проливе

Фото: Юрий Луценко (facebook.com/LarysaSargan)

Луценко предлагает блокировать активы россиян на территории Украины

Генеральный прокурор Юрий Луценко направил президенту Украины Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения ввести санкции в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ из-за агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Как отмечается, после нападения на корабли Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Луценко предлагает ввести ограничения в отношении россиян в виде блокирования активов на территории Украины.

"Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, в виде блокирования активов на территории Украины", - отметил генпрокурор.

Он также добавил, что блокирование должно быть действительным до деоккупации территорий Украины.

Напомним, спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США должны ввести новые санкции против Москвы.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Российская Федерация (РФ) должна ответить за нападение на украинские корабли в Керченском проливе, следовательно, Европейский союз должен ввести санкции.