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Через Керченский пролив возобновлено движение судов в порты Мариуполь и Бердянск

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 17:45
Через Керченский пролив возобновлено движение судов в порты Мариуполь и Бердянск
Фото: Керченский пролив (wikipedia.org)

Сообщается о возобновлении пропуска судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал

Пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал возобновлен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

По данным Мarinetraffic, в 10:10 в порту Бердянск отмечена позиция судна Zara, которое прибыло из румынской Констанцы, откуда оно вышло 22 ноября. В порту Мариуполь в 12:08 отмечено судно Gulf Blue, прибывшее из турецкой Тузлы, откуда отправилось 21 ноября.

Также получены координаты АИС судна Sider Luck, проследовавшего через Керченский пролив, которое направляется в итальянский порт Монфальконе. Из порта Мариуполь судно вышло вечером 26 ноября. Примерно в 9:00 получена позиция судна Juliana. Из порта Мариуполь оно вышло 1 декабря, сейчас находится в Черном море и также следует в порт Монфальконе.

Балкер Federal Hudson покинул порт Мариуполь в ночь на 2 декабря, направляется в порт Сандерленд. Согласно координатам АИС, судно находилось в районе южнее южной оконечности Крымского полуострова. Примерно в том же месте находился балкер Adastar, следующий из Бердянска, откуда он вышел утром 26 ноября.

При этом в ГП "Мариупольский морской торговый порт" и ГП "Бердянский морской торговый порт" актуальную ситуацию с пропуском судов через Керченский пролив пока не прокомментировали.

 

Фото (cfts.org.ua)

Напомним, Украина заявила протест в комитете по безопасности на море Международной морской организации в связи с на российской атакой на украинские военные катера.

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