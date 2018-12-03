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В Україні сформували санкційний список через агресію Росії в Керченській протоці

Новини » Політика    03.12.2018 - 21:23
В Україні сформували санкційний список через агресію Росії в Керченській протоці
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/LarysaSargan)

Луценко пропонує блокувати активи росіян на території України

Генеральний прокурор Юрій Луценко направив до президента України Петра Порошенку та до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції запровадити санкції щодо окремих юридичних і фізичних осіб РФ через агресію в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретара генпрокурора Лариси Сарган у Facebook

Як зазначається, після нападу на кораблі Військово-Морських сил Збройних сил України Луценко пропонує запровадити обмеження щодо росіян у вигляді блокування активів на території України. 

"Вважаю за необхідне в установленому порядку винести на розгляд РНБО питання щодо застосування до окремих фізичних та юридичних осіб РФ персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема у вигляді блокування активів на території України", - зазначив генпрокурор. 

Він також додав, що блокування має бути дійсним до деокупації територій України. 

В Україні сформували санкційний список через агресію Росії в Керченській протоці

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що  ​Російська Федерація (РФ) повинна відповісти за напад на українські кораблі в Керченській протоці, отже, Європейський союз має запровадити санкції

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