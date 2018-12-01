Польша выступает за усиление санкций против России в связи с агрессией в Керченском проливе

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

По словам Чапутовича, РФ должна понять, что последствия агрессивной политики будут идти дальше заявлений

Российская Федерация (РФ) должна ответить за нападение на украинские корабли в Керченском проливе, следовательно, Европейский союз должен ввести санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.ua.

По его словам, Польша "решительно осуждает акт агрессии России в акватории Азовского моря".

"Это было впервые, когда агрессия прошла так открыто со стороны российских подразделений без сокрытия за спинами так называемых "зеленых человечков" или сепаратистов. Польша считает, что необходимо дать решительную, сильную и однозначную реакцию международного сообщества путем усиления санкций", - сказал он.

По словам Чапутовича, Россия должна понять, что последствия агрессивной политики будут идти дальше заявлений.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман с главой Министерства иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем обсудили ужесточение санкций против России и активное противодействие "Северному потоку-2".

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за введение санкций против Российской Федерации после российской атаки на украинские корабли в Керченском проливе.