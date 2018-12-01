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Волкер призвал ЕС к новым санкциям против России

Новости » Политика    01.12.2018 - 16:32
Волкер призвал ЕС к новым санкциям против России
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

В частности, он отметил, что российские корабли не имели права задерживать украинцев в Керченском проливе

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер требует отпустить задержанных Россией украинских моряков и считает, что Евросоюз и США должны ввести новые санкции против Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, "было бы очень хорошо, если бы европейцы пересмотрели дополнительные санкции, и мы в Вашингтоне сделаем то же самое".

Также Волкер призвал Москву освободить задержанных украинских моряков.

"Россияне должны освободить украинские корабли и матросов и вернуться за стол переговоров для урегулирования этого конфликта в долгосрочной перспективе", - заявил он.

По словам спецпредставителя Госдепа, российские корабли не имели права задерживать украинцев в Керченском проливе.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия должна ответить за нападение на украинские корабли в Керченском проливе, следовательно, Европейский союз должен ввести санкции.

Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захват кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права.

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