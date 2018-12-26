В Украине серьезно усилена воздушная оборона, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Оборона усилена в южных и восточных областях Украины

В Украине серьезно усилена воздушная оборона. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства отметил, что воздушную оборону в частности усилено в южных и восточных областях страны.

"Итак, что мы успели сделать. Министерство обороны и Генеральный штаб осуществили передислокацию войск туда, где в условиях резкого роста военной угрозы они были наиболее необходимы для того, чтобы отразить возможные атаки со стороны России. Но не все я могу сказать в открытом эфире, но могу сказать, что серьезно усилена воздушная оборона в южных и восточных областях", - сообщил Порошенко.

По его словам, во время действия военного положения в Вооруженные силы Украины была на три месяца ускоренная передача техники и вооружения.

Напомним, Порошенко заявил, что военное положение не должны продолжать для защиты прав и свобод граждан. В частности для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства объявил о прекращении действия военного положения в десяти областях Украины.

Добавим, замглавы МинВОТ Георгий Тука подчеркнул, что военное положение в Украине следует продлить.