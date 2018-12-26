Военное положение в Украине должно быть продлено, - Тука

Фото: Георгий Тука (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Туки, СНБО вполне может рекомендовать Раде продлить действие военного положения

Действие режима военного положения в Украине необходимо продолжить в связи с рядом нерешенных проблем. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

Он подчеркнул, что остаются проблемы, над которыми надо работать.

"Моя точка зрения, я бы его продолжил. С моей точки зрения, стоит еще очень много задач, которые нужно решать в рамках военного положения. Я знаю, что некоторые вопросы за этот месяц были решены, а по некоторым вопросам выявлены определенные пробелы. Они требуют определенных корректив. Есть проблемы, над которыми нужно работать. Но я не могу сказать, это отчеты ВСК, которые я не имею права комментировать", - отметил чиновник.

По словам Туки, СНБО вполне может рекомендовать Верховной раде продлить действие военного положения из-за скопления российской военной техники вблизи границ Украины.

"Вчера информация о 22 установках залпового огня "Град" в Луганской области у Хрустального... То есть, это (скопление техники РФ, - ред.) происходит не только на территории Российской Федерации. С моей точки зрения, внешняя угроза не уменьшилась. Но решение будет принимать СНБО, основываясь на соответствующих докладах Минобороны, а во-вторых, окончательное решение будет принимать Верховная рада", - добавил замглавы министерства.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны в среду, 26 декабря проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос продления военного положения.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня последний день действия правового режима военного положения в 10 областях Украины.

Добавим, по данным Госпогранслужбы, на территорию Украины за время действия военного положения не пустили около 1650 россиян.